Vali Canalp resmini çizdikleri oyuncakları öğrencilere hediye etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Burada Çocuklar Gülüyor" projesi kapsamında öğrencilere karne hediyesi olarak resimlerini çizdikleri oyuncaklar hediye edildi.

Proje kapsamında öğrencilerden öğretmenleri aracılığıyla hayalindeki oyuncakları çizmeleri istendi.

Öğrencilerin de çok sevdikleri ve hayal ettikleri oyuncakların resimlerini çizmelerinin ardından oyuncaklar Edirne Valiliği Proje Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından satın alınarak öğrencilere karne gününde hediye edildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen törende, karne alan tüm öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalarının karşılığını bugün aldıklarını ifade eden Vali Canalp, "Karneleri dağıtırken de valiliğimizin küçük bir projesini de hayata geçirdik. Öğrencilere hayallerinin resimlerini çizmelerini istedik. Çizilen resimlerdeki oyuncakları öğrencilere alarak karne gününde hediye ettik. Ben karne alan bütün öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.

Velilere de bazı uyarılarda bulunan Vali Canalp, öğrencilerin karnelerindeki zayıf notlardan sadece öğrencilerin değil, velilerin de sorumlu olduğunu hatırlatarak öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Edirne'de 3 okulda uygulanan "Burada Çocuklar Gülüyor" projesi kapsamında yaklaşık 280 öğrenciye resimlerini çizdikleri çeşitli oyuncaklar hediye edildi.













Kaynak: AA