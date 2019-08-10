Vali Canalp, trafik uygulamalarını denetledi

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, emniyet ve jandarma tarafından bayram tedbirleri kapsamında sürdürülen trafik uygulamalarını yerinde denetledi.

Vali Canalp, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Jandarma Komutanlığı'nın müşterek yürüttüğü trafik uygulamalarını denetlemek için uygulama noktalarına ziyarette bulundu, burada uygulama yapan personelden bilgi aldı. Trafikte seyreden vatandaşlara trafikte uyulması gereken kuralları anımsatan Vali Canalp vatandaşların bayramını da kutladı.

Denetimlerde Vali Canalp'e İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ile Emniyet Müdür Vekili Serdar Ülker de eşlik etti.

















Kaynak: AA