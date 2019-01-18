Vali Canalp'in Meriç ziyaretleri

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, Meriç ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Canalp, Meriç Kaymakamlığını ziyaret ederek, kaymakam Ekrem Güngör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Meriç Belediyesi'ni de ziyaret eden Canalp, belediye başkanı Nihat Yörük'e çalışmalarında başarı diledi.

Meriç Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Canalp, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşın istek ve sıkıntılarını dinleyen Canalp, şehit Osman Çakıl'ın babası İbrahim Çakıl'ı da iş yerinde ziyaret etti.

Şehit Er Cemal Ataseven Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Ekrem Canalp askerlerle karavana yedi.



Ziyaretlerde, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan da yer aldı.

Kaynak: AA