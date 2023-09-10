Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Aydın'a atanmasının ardından ildeki ilçelere bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, son olarak Koçarlı'yı ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Geçtiğimiz Ağustos ayında Aydın'a atanmasının ardından ildeki ilçelere bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat, son olarak Koçarlı'yı ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyarette ilçedeki 4,5 yıllık süreçte hayata geçen yatırımlara yönelik makamında bir araya geldiği Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'dan bilgi almasının ardından teşekkür eden Vali Canbolat, Merhum Başvekil Adnan Menderes'in emaneti olan ilçedeki bu dönem gözle görülür ölçekteki yenilik ve hizmetlerin de takdire şayan olduğunu vurguladı. Koçarlı'ya teşrifleri nedeniyle Vali Canbolat'a teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Kaplan ise Cumhuriyet döneminde dünden bugüne ilçenin yetiştirdiği en müstesna isim olan Merhum Başbakan Adnan Menderes'in portresini takdim etti.

Vali Canbolat, Merhum Başvekil Menderes'in memleketi Koçarlı'nın dünden bugüne değişim ve gelişim süreçlerine yönelik makamında bilgi aldığı Belediye Başkanı Kaplan ve protokol üyeleriyle birlikte ilçenin sembol değerlerinden olan Cihanoğlu Camisi ile Cihanoğlu Kulesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sil baştan modernize edilerek hayata geçecek olan ilçenin simgesi Cihanoğlu Kulesi'ndeki restorasyon ve rölöve çalışmaları için Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) eliyle de her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Vali Canbolat, Koçarlı'nın önümüzdeki dönem ilin kültür ve turizm destinasyonu olarak da öne çıkacak olan ilçelerinden olduğunu vurguladı.

Aydın Valisi Canbolat'ı ilçede gerçekleştirdiği temaslarında, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile AK Parti Koçarlı İlçe Başkanı Ümit Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Vali Canbolat Koçarlı’daki çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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