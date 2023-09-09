Vali Canbolat: “Milli kültürümüzü özümseyen bir gençlik istiyoruz”

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere başarılar dileyen Aydın Vali Yakup Canbolat; "Çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun, milli kültürümüzü özümseyen bir gençlik istiyoruz" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde bir mesaj yayınladı. Mesajında yeni eğitim döneminde öğrencilere başarılar dileyen Vali Canbolat, mesajında "Yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisindeyiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir toplumun gelişmişlik düzeyi, onun eğitim düzeyini de gösterir. Günümüzün güçlü ekonomik ve sosyal yaşantısına sahip ülkeleri, bu gelişimlerini büyük ölçüde, eğitime verdikleri önem ve eğitim kurumlarını günün şartlarına uygun olarak düzenlemeleri sonucunda kazanmışlardır. Artık tüm dünyada gerçek gücün, fiziksel güçte değil de eğitilmiş insan beyninde olduğu kabul edilmektedir. Bu bilinçle, düşünen, araştıran, yeni fikirlere açık, sorumluluk duygusuna sahip, milli kültürümüzü benimsemiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek, manevi değerlere bağlı, üretken ve üretici bilgi çağı insanı yetiştirmek devletimizin temel amacı ve bizlerin de en önemli asli görevleri arasındadır. Ülkemizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanması için evlatlarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. Bu okullarımızdan yetişecek evlatlarımız da ebeveynlerine yakışır bir vaziyette sorumluluk yüklenecek ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine değil, daha üstüne çıkaracaklardır" ifadelerine yer verdi.

"Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz"

İl genelinde 190 bin 569 öğrencinin eğitim yılına başlayacağını ifade eden Vali Canbolat; "İlimiz genelinde 842 okul ve kurumda toplam 16 bin 363 öğretmen ve 190 bin 569 öğrenci ile 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılına başlıyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılını verimli bir şekilde geçireceklerine inanıyorum. Sevgili öğrenciler, sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu, sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. En büyük düşmanınızın tembellik ve cehalet, en büyük dostunuzun güzel ahlak, en güçlü silahınızın da bilgi olduğunu asla unutmayın. Sizlere sürekli okumayı ve düzenli olarak çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Değerli öğretmenler, çocuklarımıza bilgi edinme yöntemlerini öğretirken, idealleri olan, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, iyi insan, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek temel sorumluluğunuzdur. Sorgulayan, irdeleyen, dünyaya açık beyinler hedefinizdir. Toplumu kucaklayan, dünyayı algılayan, teknolojiyi kullanırken milli ve manevi değerleriyle uyumlu, sevgi, şefkat, merhametle yoğrulmuş, erdemli ve ahlaklı gençlik misyonunuz var. Çağı yakalamış, zamanın ruhuna uygun, milli kültürümüzü özümseyen bir gençlik istiyoruz. Kalkınma yarışında bizlere gurur verecek gençler istiyoruz sizden. Saygıdeğer veliler, göz bebeğiniz çocuklarınızı öğretmenlerimize emanet ediyorsunuz. İlimiz Aydın'ın tüm okullarında çocuklarımızı, uygarlığın yetişkin bir üyesi yapmaya, gelişen teknolojiyi yaşam biçimi haline getiren, eleştirmekle kalmayıp, çözüm üreten bir nesil olarak yetiştirmeye çalışmaktayız. Tüm kurumlarımızla bunun bilincindeyiz. Öğrencilerimize en iyi eğitim hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim yöneticileri başta olmak üzere, okul idarecilerimize, öğretmen, öğrenci ve velilerimize huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)