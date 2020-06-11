Vali Canbolat'tan "Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı" iddiasına ilişkin açıklama

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'da koronavirüs vaka sayısının bir günde yüzde 50 arttığı iddiasına ilişkin konuştu.

Vali Canbolat, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Bursa'da Kovid-19 vakalarında büyük artış olduğuna ilişkin haberlere yer verildiğini söyledi.

Vali Canbolat, kendisinin sözleri kaynak gösterilerek yayımlanan haberlerin, 9 Haziran'da Bursa'daki toplam vakaların yüzde 50'si kadar kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu şeklinde algılandığını belirti.

Canbolat, "Orada kastedilen şey o günkü, günlük vaka sayısındaki artıştı. Farkındalık oluşturulması istendi. Ayın 9'unda vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 100'e yakın artış vardı ve bunun yarısı Yıldırım ilçesindeydi. Ona dikkat çekilmek istendi." dedi.

Vali Canbolat, il genelinde hem koronavirüsle mücadele hem Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hem de normalleşme sürecinin sorunsuz yürütülmesi noktasında koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getirdi.

Bu konuda devlet kurumlarının çabalarının yanı sıra vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü belirten Canbolat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına azami dikkat gösterilmesinin salgının kısa sürede ülkenin gündeminden düşmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.