Vali Çeber, Çayeli Tanıtım Filmi Lansmanı’na katıldı

Rize Valisi Kemal Çeber, Rizeli fotoğrafçı Ali Fuat Sarı tarafından hazırlanan Çayeli tanıtım Filmi lansmanına katıldı.

Rize'li fotoğrafçı Ali Fuat Sarı tarafından hazırlanan Çayeli tanıtım Filmi lansmanı için Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen programa Vali Çeber'in yanı sıra, Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ve ilçe protokolü katıldı

Hazırlanan tanıtım Filminin önemine vurgu yapan Vali Çeber, Rize'nin insanı ve kültürüyle renkli bir bölge olduğunu ifade ederek, " Rize ili doğası, insanı ve kültürü ile her açıdan çok renkli ve her bir bölgesinde ayrı bir güzellik barındıran bir şehir. Yine bu bölgenin özelliklerini en güzel anlayacak ve anlatacak kişi olarak yöre insanıdır. Bu açıdan hayranlıkla izlediğimiz tanıtım Filminin bu denli güzel olmasında temel etmen, yöre insanı fotoğrafçı Ali Fuat Sarı tarafından hazırlanmış olmasıdır. Yapılan bu güzel tanıtımlar bize bölgemizi daha iyi bilme ve onu korumaya daha çok hassasiyet göstermemizi bir kez daha bize göstermiş oluyor. Umarım bu denli güzel tanıtım CD'lerimizi tüm bölgelerimizde ilerleyen süreçte görme imkanı buluruz. Bu vesile ile bu Filmi hazırlanmasında emeği geçen başta Ali Fuat Sarı olmak üzere herkese teşekkür ediyor, yaptıkları başarılı çalışmadan ötürü tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA