Vali Çeber’den, Gaziantep FK’ya moral ziyareti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çeber’den, Gaziantep FK’ya moral ziyareti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Vali Çeber, ziyaret sırasında Gaziantep FK için ligin yeni başladığını belirterek, takıma hem moral verdi hem de baklava ikram etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz tarafından karşılanan Vali Çeber, daha sonrasında ise yeni Teknik Direktör Marius Sumudica ve futbolcularla antrenman sahasında buluştu.

Takıma kısa bir konuşma yapan ve yaşanan deprem felaketinin ardından şehrin tekrar normale dönmesi için Gaziantep FK'nın çok önemli olduğunu belirten Vali Kemal Çeber, Süper Lig'in ilk haftalarında şanssızlıklar yaşadıklarını ve lige zorlu bir fikstür ile başladıklarını vurguladı. Çeber, takımın yeni teknik direktörü Sumudica ile birlikte daha iyi noktalara geleceğine inandığını da söyledi.

Vali Çeber, sonrasında da futbolculara ve teknik heyete baklava ikramında bulundu. Program, Vali Çeber ile takımın çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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