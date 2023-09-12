Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitimin en büyük duygusunun sevgi olduğunu belirterek, "Bu süreçte, en büyük fedakarlığı gösterecek olanlar, tartışılmaz eğitimin neferleri öğretmenlerimizdir" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, eğitimin en büyük duygusunun sevgi olduğunu belirterek, "Bu süreçte, en büyük fedakarlığı gösterecek olanlar, tartışılmaz eğitimin neferleri öğretmenlerimizdir" dedi.

Hakkari'de 2023-2024 Yılı İlköğretim Haftası nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Akabinde, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in katılımıyla Dağgöl Mahallesi Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu bahçesinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Okula yeni gelen minik öğrencilere "Hoş Geldin Çiçeği"nin sunulmasının ardından bir konuşma yapan Vali Ali Çelik, eğitimin meşakkatli ve fedakarlık isteyen bir süreç ve tek başına bir kurumun değil tüm paydaşların destekleriyle üstesinden gelinebilecek bir olgu olduğunu söyledi. Vali Çelik, "Devletimizin tüm imkânlarını, eğitim için seferber edeceğiz. İlimizde; valiliğimiz, belediye, kurum-kuruluşlar, STK ve tüm halkımızın eğitime sunacakları katkılarla eğitimde büyük bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. Eğitimin en büyük duygusu sevgidir. Bu süreçte, en büyük fedakarlığı gösterecek olanlar, tartışılmaz, eğitimin neferleri öğretmenlerimizdir. Çocuklarımızın yarınlarına, güzel başarı hikayeleri sığdırma temennisiyle tüm idareci ve öğretmenlerimizin İlköğretim Haftası'nı canı gönülden kutluyorum. Velilerimize, destekleri için teşekkürlerimi ifade ederken, sevgili öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Rabbim, yollarını ve bahtlarını açık etsin. Ülkemizin bugünlere gelmesinde, sayısız fedakarlıklar gösteren başta M. Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimize rahmet diliyorum" dedi.

İl Milli Eğitim müdürü Nurettin Yılmaz ise kentte 413 eğitim kurumu, 73 bin öğrenci ve 4 bin 900 öğretmenle birlikte ilk haftanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Müdür Yılmaz, "Tüm okullarımızda gerekli güvenlik önlemleri alınarak, eğitime öğretime hazır hale getirilmiş, bin 694 araçla 18 bin 290 öğrencimizin taşınması ve sıcak yemekle ilgili iş ve işlemler tamamlanmış. Merkez ve dört ilçemizde 1 milyon 130 bin adet ders kitabı, devletimizin imkânları sayesinde eksiksiz bir şekilde öğrencilerimizin masalarının üzerine konulmuştur" diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin yapıldığı program, Vali Ali Çelik'in öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Vali Çelik: "Eğitimin en büyük duygusu sevgidir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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