Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Niğde'de düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinde konuşan Vali Cahit Çelik; "En temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasıdır" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Niğde'de düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerinde konuşan Vali Cahit Çelik; "En temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasıdır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'ndaki programla devam etti. Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada; "Bugünün ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmak istiyorsak bu gücü en iyi şekilde kullanmak zorundayız. En kıymetli varlıklarımız olan evlatlarımızı, çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve teknoloji ile buluştururken, onları milli ve manevi değerlerimizle donatmalıyız. Milletimizin varlığını, değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmanın ilk şartının tarihine, milletine, devletine ve bayrağına bağlı nesiller yetiştirmekten geçtiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu sebeple en temel amacımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerleri önceleyen, nitelikli ve kaliteli bir eğitim almasıdır" dedi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ise; Niğde'de 389 okulda 5 bin 645 öğretmen ile 70 bin 110 öğrencinin eğitim aldığını belirterek 2023-2024 eğitim öğretim yılının başarıyla geçmesini temenni etti. Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu. Vali Cahit Çelik ile beraberindekiler, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa; Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve velilerkatıldı.

Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Vali Çelik: "En temel amacımız, çocuklarımızın kaliteli eğitim almasıdır"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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