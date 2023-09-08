Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanlığın kararnamesiyle Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, geldiği günden beri vatandaşların sorunlarını çözmek için büyük mücadele veriyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanlığın kararnamesiyle Hakkari Valiliğine atanan Ali Çelik, geldiği günden beri vatandaşların sorunlarını çözmek için büyük mücadele veriyor.

Vali Çelik, Hakkari'ye geldiği ilk gün itibariyle valilik binasından yürüyerek çarşı merkezinde bulunan esnafı ziyaret etmeye başladı. Bununla beraber Vali Çelik, Hakkari ilçelerini gezip orada yaşanan sıkıntıları gidermek için talimatlar verirken, kentteki en büyük sıkıntıların başından gelen yol, su, elektrik ve alt yapı gibi konuların çözüme kavuşması için anında talimat vermesi de vatandaşları memnun ediyor.

Bir valinin yaya esnafı tek başına ziyaret etmesinden çok duygulandığını ifade eden Cem İnce, "Yıllardır bölgemize çok sayıda vali ve kaymakam geldi. Ancak kimse Vali Ali Çelik kadar vatandaşa samimi gelmedi. Halkın sorunlarınla birebir ilgilenmesi, onların arasına karışıp dert ve sıkıntılarını dinlemesi bizleri memnun etti. Hakkâri ve ilçelerinin tüm sıkıntıları bitecek bu şekilde. Şehrimizde, bizimle ilgilenen vali var artık" dedi.

Vatandaşın arasına karışan bir valinin olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Mert Kara da, "Bizler yıllardır bu yakınlıkta yoksunduk. Bölgemize vali olarak atanan Ali Çelik'in ilk günden beri vatandaşın yanında olması bölge hakkını memnun etti. Çünkü vatandaşa sadece uzakta seslenirdi ve giderlerdi. Şimdi "en iyi vali bizimdir" diyebilirim. Bölgenin her sıkıntısına odaklanan bir vali var. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sıkıntı ve sorunlara odaklı çalışıp çözüm üretilmesinin kendilerini memnun ettiğini kaydeden Gazeteci Ferhat Yiğit ise "Yıllardır atanan idarecileri halkın içinde fazla görmemiz imkansızdı. Vali Ali Çelik'in gelmesiyle ilk gün itibariyle yaya çarşı merkezinde gezip esnafı ziyaret etmesi vatandaşı hem duygulandı hem de çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Vali Çelik, vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını çözmeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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