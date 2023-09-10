Vali Çelik’ten Çukurca’ya ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerine bu hafta sonu Çukurca ile devam etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çelik’ten Çukurca’ya ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek amacıyla başlattığı ilçe ziyaretlerine bu hafta sonu Çukurca ile devam etti.

İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile Çukurca Kaymakamlığına gerçekleştiren Vali Çelik, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi ve Başhekim Vekili Dr. Merve Aslan Çağlar ile bir araya gelerek, ilçenin eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı, asayiş ve ekonomik durumu hakkında detaylı bilgiler aldı. ZAP markası hakkında da bilgiler alan Vali Çelik, ülke ve dünya tarafından tanınan bu markanın ilçe tarım ve ekonomisine büyük katkı sağladığını, bu tarz kuruluşların il genelinde artması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Kaymakamlık ziyareti akabinde Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı ve 2. Hudut Tugay Komutanlığını ziyaret eden Vali Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar'dan ilçenin asayiş ve güvenliği hakkında detaylı bilgiler alarak, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hakkari İl Özel idaresi, Çukurca Kaymakamlığı ve Çukurca Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan tarihi Emir Şaban Camii ve Emir Şaban Türbesi'ni de ziyaret eden Vali Çelik, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'dan tarihi yapılar ile ilgili bilgi aldı. Çukurca'nın manevi atmosferinde geçmişin izlerini hissetmekten duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Çelik, "Abdullah Bin Ömer komutasındaki İslam ordusunun 3 kumandanından biri olan Emir Şaban Hazretleri'nin kabrini ve 18. yüzyıl eserlerinden Emir Şaban Camii'ni ziyaret ettik. Geçmişin izlerini hissetmek muazzamdı. Tarihimizin şanlı komutanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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