Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kuruma gelişi sırasında Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Müdürü Cüneyd Özdemir, İl Müdür Yardımcıları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mahmut Kök ve kurum personeli tarafından karşılanan Vali Çiçek, İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen hizmetler, takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Gökmen Çiçek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın faaliyet alanı her geçen gün gelişiyor, bu anlamda ilimizde de müdürlüğümüz sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında önemli bir görevi yerine getiriyor. Özellikle kadın, çocuk, yaşlı ve engelliler, şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun geniş bir kesimine hizmet götürüyoruz" dedi

Bilgilendirme toplantısı sonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde bulunan "Kayseri Şehitlerimiz" panosunu ziyaret ederek şehitlerimiz için dua eden Vali Gökmen Çiçek, bütün şehitlere vatan müdafaasında göstermiş oldukları kahramanlıklardan dolayı minnetlerini belirtti.

Ziyaret, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün faaliyet alanları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Çiçek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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