Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her mahalleye spor okulu kurulmalı" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Her mahalleye spor okulu kurulmalı" dedi.

Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı, Vali Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Düzenlediğimiz sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, bölgelerinde vatandaşlarımızı ziyaret etmiş, vatandaşlarımızın katılımı ile değerlendirme ve güvenlik sorunlarının çözümüne ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenlemiştir" dedi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün sosyal etkinliklerin düzenlenmesini koordine ederek, vatandaşlarımızın etkinliklere gönüllü katılımlarını sağladığını ifade Vali Çiçek, "Özellikle "İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller" projesi ile bugüne kadar 5650 sporcu yetiştirilmiş ve 1081 sporcu da aktif olarak eğitime devam etmektedir. Bu proje ile sokakta yaşayan çocuklarımızı sporla bir araya getirerek, topluma faydalı bireyler haline getirmek amaçlanmaktadır" diye konuştu.

"Her mahalleye spor okulu kurulmalı"

Kamu ve STK'ların her mahalleye bir spor okulu açacak şekilde çalışmalara başlaması gerektiğini belirten Çiçek, "Her mahalleye kurulacak olan spor okulları ile o mahallede bulunan çocuklara ve gençlere daha kolay ulaşılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları bu anlamda üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Vali Çiçek ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'ten, jandarmanın sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdiği sosyal faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kent Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün asayiş, trafik, okul güvenliği başta olmak üzere genel asayiş konuları ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı sunumun ardından sona erdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, vali yardımcıları, rektörler, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Vali Çiçek: “Her mahalleye spor okulu kurulmalı”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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