Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Hacılar İlçesini ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçe ziyaretleri çerçevesinde Hacılar İlçesini ziyaret etti.

Hacılar İlçe ziyaretine Kaymakamlık ziyaretiyle başlayan Vali Çiçek'i, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakamlık makamında Kaymakam Burak Dertlioğlu'ndan ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Gökmen Çiçek, Kaymakamlık ziyaretinin ardından Hacılar İlçe Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile bir süre görüştü. Belediyeye gelişi sırasında da Vali Çiçek'i Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçe protokolü ve belediye personeli karşıladı.

Başkan Özdoğan'ın makamında ilçenin altyapı, üstyapı durumları, yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, "Hacılar ilçemiz Kayserimizin en güzel ilçelerinden birisi. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın uyum içerisinde çalıştığını gördüm. Biz de ilçemizin ihtiyaçları noktasında elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza gayretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek, beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Hacılar İlçesinde kurulan Hacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (HEKKOP) açılışına katılarak kooperatif çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kadın kooperatiflerinin hem sosyal hem de ekonomik açıdan Kayseri'nin kalkınmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Vali Çiçek, "Kadın kooperatiflerimizin sayısı günden güne artış göstermektedir. Kadınlarımızın elinin değdiği her şey güzelleşir. Sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alan kooperatiflerimizde emeğini esirgemeyerek üreten kadınlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Valimiz Çiçek, beraberlerinde protokol üyeleri ile birlikte kısa adı ADEM olan Hacılar Aile Destek Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezde incelemelerde bulundu. Hacılar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, kadınların sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM), yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Burak Dertlioğlu'ndan bilgiler alan Vali Çiçek, "Merkezde kadınlarımızın mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek oluyoruz. Ayrıca alt gelir grubundaki kadınlarımızın toplumsal entegrasyonunun arttırılmasını amaçlıyoruz. Çeşitli alanlarda beceri kurslarının yer aldığı merkez vasıtasıyla kadınlarımız, meslek edinerek aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Çiçek, Hacılar ilçe ziyaretinin son durağında, yapımı devam eden Kaymakamlık hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak, Kaymakam Burak Dertlioğlu'ndan inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı. Hacılar İlçe ziyaretini tamamlayan Vali Çiçek, ilçeden ayrıldı.

Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Vali Çiçek, ilçe ziyaretlerine devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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