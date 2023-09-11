Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı

Ardahan'da 23 Şubat İlkokulu çevresinde yapılan uygulamada servislerde denetim yapan Çiçek, okula servisle gelen öğrencilerle sohbet ederek trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Vali Çiçek, okul servislerine yönelik denetimlere katıldı

Ardahan'da 23 Şubat İlkokulu çevresinde yapılan uygulamada servislerde denetim yapan Çiçek, okula servisle gelen öğrencilerle sohbet ederek trafik kuralları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Vali Çiçek, merkez 23 Şubat İlkokulu önünde ekiplerin yaptığı denetime, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile katıldı.

Çiçek, gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Vali Çiçek, "2023-2024 Eğitim öğretim yılının bugün ilk günü. Öncelikle çok mutluyuz. Eğitim öğretimin olmadığı yaz döneminde kendimizi eksik hissediyoruz. Çocuklarımızın varlığı ile hayat daha da güzelleşiyor. Gerek okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, bizler ve bununla birlikte kolluk mensuplarımız ve hatta servisçi arkadaşlarımız daha bir şevkle ve heyecanla dolu oluyoruz, çocuklarımızla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın bu eğitim öğretim yılı içerisinde huzurlu, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını devam ettirmeleri bizim için olmazsa olmazımız. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde içişleri bakanlığımızın talimatları noktasında gerekli toplantılarımızı, istişarelerimizi eğitim personelimiz ve kolluğumuzla birlikte yaptık. Hazırlıklarımız Ardahan için tamam ve bugün itibariyle de kolluk görevlisi arkadaşlarımız servislerimizde zorunlu bulunması gereken şartları denetlediler. Bu denetimler tabi sadece okulun başladığı dönem içerisinde değil, eğitim öğretim dönemimin tamamının içerisinde söz konusu olacak ve kış memleketi olan Ardahan'da kaza bela olmaması adına gereken denetimler sıklıkla devam edecek. Servis hizmetini ifade eden arkadaşlara da şu mesajı verelim; Çok önemli bir görevi üstlenmişler. Sonuçta can taşıyorlar, çocuklarımızı taşıyorlar, yani emanetleri kıymetli ve bu duyarlılıkla hareket etmelerini kendilerinden rica ediyoruz.'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Son Haberler
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Fethiyespor’da yenilgiyi değerlendirildi
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Kitaplar devletten, kırtasiyeler Sındırgı Belediyesi’nden
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Pursaklar’da ilk ders zili çaldı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Başkan Kanar’dan deprem seferberlik planı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!