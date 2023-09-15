Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Göreve başladığı günden bu yana yoğun bir programı takip eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretlerinin ilkini Oltu'ya gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Göreve başladığı günden bu yana yoğun bir programı takip eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretlerinin ilkini Oltu'ya gerçekleştirdi.

Oltu OSB müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, "Devraldığımız hizmeti kaldığımız yerden; hizmet bayrağını bizde elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar daha ileri noktalara taşıma arzusundayız" dedi. "Oltu'ya gelmişken Yücel Yavuz Valimizi de rahmetle anmak istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Vali Çiftçi, "2002-2003 Tekman Kaymakamlığı yaptığım dönemde burada görev yapıyordu. Kendisini o günlerden tanıyorum, geçtiğimiz günlerde Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

"Eksikleri yerinde görüp tamamlayacağız"

Vali Mustafa Çiftçi, toplantının ardından 2. OSB'nin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Altyapı ile ilgili eksikliklerin ilk fırsatta tamamlanacağını söyleyen Vali Çiftçi, "Bugün ilk ziyaretimizi Oltu ilçesine yaptık. Normalde bu ziyareti göreve başladığım ilk günde planlamıştım. Yalnız göreve başladığım ilk günden yoğun geçen bir program oldu. Milli Eğitim, Turizm ve Dışişleri Bakanlarımızın şehrimize ziyaretleri gerçekleşince imkanımız olmadı. Ardından tabii kaymakamlarımızın da görev yerleri değişmesi, tayine tabii olunca ziyaretimiz bugüne kaldı. Bugün tabii ilk ziyareti Oltu'ya yapmamızın sebebi, Oltu OSB'nin müteşebbis heyeti ve yönetim kuruluna başkanlık ediyor olmamızdır. Müteşebbis heyeti ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğümüzden dolayı burada Okay Bey'den devraldığımız hizmeti kaldığımız yerden; hizmet bayrağını bizde elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar daha ileri noktalara taşıma arzusundayız. Bugün İnşallah yönetim kurulu toplantısını gerçekleştireceğiz. Altyapı ile ilgili yapmamız gereken işler var, heyeti oluştururken de özellikle Organize Sanayi Bölgemizle ilgili yapılacak olan hizmetler içinde sorumlu bölge müdürlerimizi de buraya davet ettim. Gerekli incelemeleri tekrar yapacağız, elimizden geldiği kadar eksikleri tamamlamaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Vali Çiftçi'nin toplantı ve 2. OSB'de incelemelerine Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve bölge-il müdürleri de eşlik etti. Yurtlarla ilgili de bilgi veren Vali Çiftçi, Kredi Yurtlar Kurumuna kapasitenin üzerine bir başvuru olduğunu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte yurt meselesinin çözüme kavuşturulduğunu sözlerine ekledi.

Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Vali Çiftçi: Hizmet bayrağını daha ileriye taşıyacağız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var
Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Son Haberler
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
San Sebastian nerenin meşhur? Cheesecake nasıl yapılır? Püf Noktaları nelerdir?
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Mavi Kelebekler’de hedef galibiyet
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Teknoloji ve ihracat odaklı Growmach, tarım makineleri sektörüne ivme kazandıracak
Eskişehir’de deprem riski
Eskişehir’de deprem riski
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Çok Okunanlar
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Mevsim geçişlerine dikkat! Bu gün hava durumu nasıl? 15 Eylül Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
AFAD duyurdu! İstanbul'da depremden en çok etkilenecek ilçeler hangileri? İşte çok riskli 15 ilçe
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Transfer dönemi 2023 2024 ne zaman bitiyor | Trendyol süper lig 2023 Yaz transfer dönemi ne zaman sona eriyor?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, Lucifer Michaelson kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Yorumlananlar
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!