Vali Çiftçi: “Önce biz öğrenip kendimizi yenileyeceğiz”

Palandöken İlçesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Okul Müdürleri Toplantısı'na katılan Vali Çiftçi, "Biz öğreneceğiz, kendimizi yenileyeceğiz ki, öğrencilerimize de iyi bir rol model olalım" dedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Çiftçi: “Önce biz öğrenip kendimizi yenileyeceğiz”

Palandöken İlçesi'nde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Okul Müdürleri Toplantısı'na katılan Vali Çiftçi, "Biz öğreneceğiz, kendimizi yenileyeceğiz ki, öğrencilerimize de iyi bir rol model olalım" dedi.

Erzurum'da 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı sene başı okul müdürleri toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, okul müdür ve yöneticilerin hazır bulunduğu program öncesinde; Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Karapınar, Vali Çiftçi ve katılımcılara slayt eşliğinde bir sunum yaptı.

"Bir önceki yıldan daha iyi olma sorumluluğumuz var"

Programda bir konuşma yapan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, hedefin ilde eğitim ve öğretim başarı çizgisini bir önceki yıla göre daha da yükseltmek olduğunu söyledi. Bu anlamda okul müdür ve öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü dile getiren Vali Çiftçi, "Her yıl dahi iyiye gitmek, bir önceki yıldan daha iyi olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu noktada okul müdürlerimizden, okullarının sürükleyici lokomotifi olarak çok çalışmalarını ve öğretmenlerimizi harekete geçirip, aşkla şevkle yönlendirmeleri hususunda gayret bekliyoruz. Artık günümüzde bilgelerin eskime çağı da 4-5 yıla düştü. Yani bizim fakülteden öğrendiğimiz bilgilerle bir ömür boyu, bir meslek hayatı boyunca idare etme, onunla öğrencilerimize öğretmenlerimize yön vermemiz mümkün değil. Biz öğreneceğiz, kendimizi yenileyeceğiz ki, öğrencilerimize de iyi bir rol model olalım. Geleceğimizin teminatı çocukların sağlıklı bir ortamda öğrenim görmesini sağlamak için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

Toplantı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Vali Çiftçi: “Önce biz öğrenip kendimizi yenileyeceğiz”

Vali Çiftçi: “Önce biz öğrenip kendimizi yenileyeceğiz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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