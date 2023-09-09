Vali Çiftçi; “Onların huzuru bizim asli görevimiz”

2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi, okul çevrelerinin güvenliği ile trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başkanlığında "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği...

İhlas Haber Ajansı
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Vali Çiftçi; “Onların huzuru bizim asli görevimiz”

2023-2024 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içinde sürdürülmesi, okul çevrelerinin güvenliği ile trafik güvenliğinin artırılması amacıyla Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, başkanlığında "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

11 Eylül tarihinde başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda yapılacak hazırlıklar, okul çevrelerinde alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantıya Vali Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda; 2023-2024 eğitim öğretim yılında emniyet ve asayişin sağlanması, trafik güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi, yeni tedbirlerin planlanması ve etkin denetimlerin yapılması, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, okul servis araçlarının çalışmaları ve karşılaşılabilecek sorunların çözümüne yönelik kararlar ele alındı.

"Çocuklarımız huzur içinde okusunlar"

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi, "Pazartesi günü hayırlısıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlayacak. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri bizlerin asli görevidir. Alınan kararlar neticesinde, inşallah tüm öğrencilerimiz açısından huzurlu ve başarılı bir yıl olur. Bu eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, eğitim camiamıza, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Koordinasyon toplantısında alınan kararlar

Başta Emniyet, Jandarma ve paydaş kurumların da katıldığı toplantıda şu kararlar alındı:

Yaya geçitlerinin çizgilerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından çizilmesi, Emniyet Müdürlüğü yaya geçitlerinde denetimleri arttıracak, okul servis denetimleri yapılacak, Risk sınıfına göre okullarda tedbirler alınacak, Okullardaki güvenlik için projeye alınan okulların KGS'ye geçilmesi için çalışmaları hızlandırılmalı, Okul içi şiddete kesinlikle mahal vermemeliyiz. Müdür ve öğretmenlere gerekli bilgilendirilmeleri yapılmalı, Okul kantinlerinde gıda güvenliğine ve son kullanma tarihi geçmiş yiyeceklere dikkat edilmeli, Pansiyonlarda gaz kaçaklarına ve bu tür tehlikelere dikkat edilmeli, Okul ve pansiyonlardaki belletmen ve nöbetçi öğretmenlere gerekli uyarıların yapılması, Okul dışındaki metruk yapıların yıkılması için belediye ve emniyetle görüşülmeli, Okul çevresinde sigara ve uyuşturucu satıcılarına dikkat edilmeli, Uyuşturucu ile mücadelede "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılmalı.

Vali Çiftçi; “Onların huzuru bizim asli görevimiz”

Vali Çiftçi; “Onların huzuru bizim asli görevimiz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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