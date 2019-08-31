Vali Çiftçi ve Aşgın’dan Yenihayat Barajı’nda inceleme

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yenihayat Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Seyfe köyünde Kent Konseyi'nin düzenlediği programa katılan Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, etkinliğin ardından kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajı gezdi.

Çorum'da geçtiğimiz haftalarda suyla ilgili problemler yaşandığını hatırlatan Aşgın, "Suyun renginde problem vardı. Yaptığımız incelemelerde mikrobiyolojik bir sorun olmamasına rağmen suyumuzun rengindeki problemi çözemedik" dedi.

Son olarak dalgıç ekipleriyle baraja gelerek incelemelerde bulunduklarını anlatan Aşgın, "Dalgıç ekiplerimizin barajda yaptığı incelemelerde platformdaki borulardan birisi kırılmış ve dibe vurmuş. Dipten aldığımız içinde suyu arıtma tesisleri o rengi bir türlü kaybedemiyor. O gün o sorunu çözdük"

Kaynak: İHA