Vali Çiftçi; “Yatırımcılarımızı her zaman destekleyeceğiz”

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi göreve başladıktan sonraki ziyaretlerini artırdı. Ziyaret programları içinde yatırımcılar ve girişimcilerde bulunuyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un yerli markalarından birisi olan Akarsu Şirketler Grubu'nun üretim tesislerini gezerek tesisler hakkında bilgi aldı. Vali Çitfçi'ye tesis ziyaretinde Akarsu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akarsu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Akarsu ve İcra Kurulu Başkanı Mustafa Akarsu'da hazır bulundu. Şirket yöneticileri yurt içinde ve yurt dışında yatırıma dönüştürülen tesisler ve çalışan personellerin iş kolları ile ilgili bilgi verdi.

Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlayarak sektörde önemli bir başarı elde eden ve istihdama destek olan Akarsu Şirketler Grubu'nun değerli bir hizmeti yerine getirdiğini belirten Vali Çiftçi, "Her zaman fedakar üreticimizin, yatırımcımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Böylesine önemli yerel fabrikaları ülke genelinde sayısını artıran değerli Akarsu Ailesinin yatırımcılarına teşekkür ediyorum" dedi. Vali Çiftçi, ziyaretinin ardından tüm personele kolaylıklar dileyerek başarı dileklerini iletti. Vali Çiftçi'ye ziyaret anısına Akarsu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akarsu, teşekkür plaketi verildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)