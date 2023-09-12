Vali Çiftçi’den sorunların çözümüne istişare, ortak akıl ve güç birliği vurgusu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) iade-i ziyarette bulundu. ETSO'ya gelen Vali Çiftçi'yi, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Başkan Yardımcıları Muharrem Özdemir ve Serhat Kılıç ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

2.OSB 3. Etap ve 6. Teşvik Bölgesi vurgusu

Başkan Özakalın, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda ağırladığı Vali Çiftçi'ye, şehrin ve bölgenin ekonomisi ile ETSO'nun çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın, Vali Çiftçi'ye öncelikli olarak 2. OSB 3. Etap alanının genişletilmesi ve Erzurum'un 6. Teşvik Bölgesi'ne alınması yönünde Oda olarak yürüttükleri çalışmaları aktardı. Konuşmasında, Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki TOBB Yönetim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaptıkları ziyarette, her iki konuyla ilgili talepleri arz ettiğini belirten Başkan Özakalın, "Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamızın hep birlikte sahiplendiği ve şehrimizin kalkınmasında, sanayileşmesinde büyük rol oynayacak bu iki meselenin yakın zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi.

"Sorunları ortak akıl ve güç birliğiyle çözeceğiz"

Erzurum'un sorunlarının, istişare, ortak akıl ve güç birliği ile çözüme kavuşturulacağına inandığını vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi de, ETSO Yönetiminin de bu anlayışla sorunlara yaklaşımının memnuniyet verici olduğunu ifade etti. İş dünyası temsilcileriyle her zaman yakın temasta olacaklarını kaydeden Vali Çiftçi, Erzurum'un gelişip, kalkınması için devlet-millet birlikteliğiyle hareket edeceklerinin altını çizdi. Erzurum'da faaliyet gösteren farklı sektörlerde yaşanan sorunların da dile getirildiği ziyarette Başkan Özakalın Vali Çiftçi'yi ETSO Meclisi ile tanışmak ve istişarelerde bulunmak üzere Eylül ayı Meclis toplantısına davet etti. Vali Çiftçi de programının müsait olması halinde Meclis toplantısına iştirak etmekten memnuniyet duyacağını söyledi.

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Ziyaretin sonunda Başkan Özakalın Vali Çiftçi'ye günün anısına ehram ürünleri ve Oltu taşından oluşan bir set ve ETSO Tarihi Kitabı hediye etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)