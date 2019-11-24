Vali Civelek başkanlığında Kasım ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi

Milas'ta gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı bu ay Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında muhtarların görüş, öneri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla Milas Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya Vali Civelek'in yanı sıra; Milas Kaymakamı Eren Aslan, Milas Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çöllüoğlu, il ve ilçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Vali Civelek, toplantı öncesi yaptığı konuşmada "Vatandaş odaklı hizmet anlayışımız, vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunma görevimiz, sorumluluğumuzla bugün Milas'ta söz muhtarlarımızda olacak. Gerçekleştirecek olduğumuz toplantıda muhtarlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendirecek, varsa sorunlarına çözüm önerisi getireceğiz." dedi.

Vali Civelek, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek, ilgili kurumlar tarafından taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi talimatını verdi.

Kaynak: İHA