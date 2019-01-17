Vali Conbolat Gemlik’te

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Yakup Canbolat, Gemlik Kaymakamlığını ziyaret ederek birimlerin çalışmaları halkında bilgiler aldı. Kaymakam Gürbüz Karakuş tarafından karşılanan Vali Yakup Canbolat, Gemlik'te bugüne kadar yapılan başarılı çalışmalara teşekkür ederken, Kaymakam Karakuş'tan ilçe hakkında brifing aldı.

Canbolat, Belediye Başkanı Refik Yılmaz'a da iade-i ziyarette bulundu. Belediye binası önünde Başkan Yılmaz tarafından karşılanan Vali Canbolat, buradan başkanlık makamına geçti. Ziyarette Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ile Bursa Garnizon Komutanı Tank Albay Kıvanç Kerpişçi'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Erol ve Vedat Büyükgölcigezli de hazır bulundu.

Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Vali Canbolat'a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Yılmaz, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a zeytinyağı saklama kabı hediye etti.

Kaynak: İHA