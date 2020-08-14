Vali Çuhadar salgının durumunu açıkladı: Sayılar bizi endişelendiriyor

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, koronavirüs salgının kentteki son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Çuhadar, alınan tüm önlemlere rağmen kentte vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Vali Çuhadar, alınan tüm tedbirlere rağmen vaka artışının önüne geçemediklerini belirterek," Son birkaç günde, bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük. O yüzdende halkımızı uyarma gereği hissettik. Maalesef aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimizdeki hastane servisinde yatan hasta sayısı ilk defa 107 hastaya ulaştı. 13 yoğun bakımda, 12 de entübe hastamız var. Bu sayılar bizi endişelendiriyor. Adıyamanlı hemşehrilerimizi de endişelendirmesi gerekiyor. Biz onları panik havasına sokmak için değil, ilimizde riskin yüksek olduğunu hatırlatmak ve dikkatini çekecek farkındalığı oluşturmak için bu açıklamaları yaptık" ifadelerini kulandı.

Vatandaşlara ricada bulunan Çuhadar, düğün, nişan, taziye törenleri, eş dost ziyaretlerinde maske, hijyen, mesafe kurallarına uyulmasını söyledi.

"TAZİYELERİ KESİNLİKLE YAPMAYALIM"

Çuhadar şunları kaydetti:

"İlimizde görülen vakaların çok büyük bir kısmı düğün, nişan, taziye, eş dost ve akraba ziyaretleri ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Rakamların her gün yükselişe geçtiği ilimizde lütfen sevdiklerinizin ve toplumun sağlığı için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyalım. Yeni acıların yaşanmaması için taziyeleri kesinlikle yapmayalım, düğünlerin de acıya dönüşmemesi için alınan kararlara harfiyen uyulmasına özen gösterelim. Yapılan tüm uyarılara rağmen bu durumun sürmesi ve vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve ilimiz genelindeki vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak amacıyla Valiliğimizce ek tedbirlerin alınması kaçınılmaz olacaktır."