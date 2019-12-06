Vali Cüneyt Epcim: “Programdan azami oranda yararlanmak istiyoruz”

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın katkılarıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması ile nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik hayata geçirilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Bayburt Valiliği'nde düzenlenen toplantıda ele alındı.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ile mesleki ve teknik eğitim veren kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Epcim, Bayburt olarak programdan azami ölçüde faydalanmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin niteliği bakımından mesleki eğitimin yenilikçi bir anlayışla ele alınması ve nitelikli personel yetiştirilmesine yönelik önemli getiriler sağlayacağına işaret eden Vali Epcim, "Bu hususta neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bu konuları değerlendirmek istiyoruz. Özellikle meslek kuruluşlarımız, üniversitemiz ve halk eğitim merkezi gibi kurumlarımız bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek suretiyle mesleki eğitim konusunda hedeflerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim toplantı kapsamında projeye ilişkin gelinen süreci de ele alacaklarını kaydederek katılımcılara teşekkür etti.

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek programından Meslek yüksekokulları, mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik liselerin yanı sıra sanayi ve ticaret Odaları, esnaf odaları ve organize sanayi bölgelerinin yararlanabilecek. Toplam bütçesi 5 milyon 250 bin lira olan programa her bir proje için içerisinde başvuru sahibi, proje ortağı ve en az bir iştirakçinin yer aldığı üçlü ortaklıkla başvurulabilecek. Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesince uygulanması kararlaştırılan projelere ajans tarafından yüzde 25 ile yüzde 90 arasında değişen oranlarda destek sağlanacak. Uygulama sürecinin 18 ay ile sınırlı olduğu Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na başvurular 10 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA