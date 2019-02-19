Vali Dağlı evde bakım hastalarına ziyaret

Vali Dr. Zulkif Dağlı, Sağlık müdürlüğü tarafından uygulanan evde sağlık hizmetleri biriminden hizmet alan hastaları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Zülkif Dağlı ile Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz evde sağlık hizmeti alan hastaları yerinde ziyaret etti, taleplerini dinledi geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette Vali Dağlı, hasta yakınları ile de tek tek görüşerek, hastaların sorunlarını ve sıkıntıları dinledi ve hastalar hakkında İl Sağlık Müdürü Yılmaz'dan bilgi aldı.

Yılmaz, Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında 4 bin 305 kayıtlı hastaya 9 evde sağlık hizmet aracı ve 3 hasta nakil ambulansı ile hizmeti verildiğini aylık yaklaşık 2 bin 100 hasta ziyareti gerçekleştirildiğini 7/24 kesintisiz hizmetin devam ettiğini söyledi.

Vali Dağlı tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlık kuruluşları yerine kişinin evinde yapıldığını belirterek "Evde sağlık hizmetlerinin önemli bir uygulaması olmakla beraber insanımızın sağlığını korumak ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla sağlık bakım hizmetlerini profesyonel bir anlayışla, bireyin kendi evinde sunma noktasında kesintisiz 7/24 hizmete devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA