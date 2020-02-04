Vali Dağlı Vatandaşları dinledi

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından başlatılan ve her ay düzenli olarak yapılan vatandaşların sorunlarının belirlenerek resmi kurumlar tarafından zaman geçirmeden çözülmesinin amaçlandığı halk günü toplantılarının Şubat ayı toplantısı yapıldı.

Her ay düzenli olarak yapılan, vatandaşlar ile resmi kurumların yöneticilerinin bir araya geldiği sorunların ve çözüm yollarının karara bağlandığı ve Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlık yaptığı Şubat ayı Halk Günü Toplantısı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşlar tek tek toplantıya alınarak dertlerini anlatıp çözüm yolu bulunmasını istediler. Vali Dağlı'da "Vatandaşların sorunlarına bir nebze olsun faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize ki bu bizim en temel vazifemiz" dedi.

Kaynak: İHA