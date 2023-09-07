Vali Dallı: “Eğitim sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi için her türlü tedbir alındı”

Kastamonu Valisi Vali Meftun Dallı, eğitim sürecinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Eğitim sürecinin güvenli şekilde yürütülmesi için her türlü tedbir alındı" dedi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen Okul Güvenliği Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okulların açılmasına kısa bir süre kalırken, yapılan hazırlıkların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Meftun Dallı, "Eğitim sürecinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbir alındı. Eğitim-öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda, Kastamonu'nun eğitim ve öğretimiyle ilgili sunumlar gerçekleştirilirken okul güvenliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Meftun Dallı başkanlığında Üniversite Güvenlik ve Barınma Tedbirleri toplantısı da Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 2023-2024 Akademik Öğretim döneminde alınacak güvenlik tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda üniversiteler ve üniversitelere bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda, üniversite içerisinde ve çevresinde alınacak güvenlik önlemleri görüşülerek, öğrencilerin barınma ve ulaşım sorunun giderilmesi için kurumların alternatif çözümler getirmeleri ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

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Toplantıya Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve diğer ilgili birim müdürleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)