Vali Demirtaş, Adanalı sosyal medya kullanıcıları ile bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, kentin tanıtımını sağlamak ve "Adana Lezzet Festivali" başta olmak üzere yıl içerisinde periyodik olarak gerçekleştirilen etkinlikleri mümkün olan en kapsamlı şekilde duyurmak amacıyla Adanalı sosyal medya kullanıcıları ile bir araya geldi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın, toplumsal etkileşim halinde bulunan sosyal medya kullanıcıları ile buluştuğu toplantıya Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altınsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu ile ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

"Kentimizin tanıtımında sosyal medya kullanıcılarımızdan da destek bekliyoruz"

Vali Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği olarak eşsiz damak lezzeti başta olmak üzere kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin geniş kitlelere tanıtılmasına büyük önem verdiklerini ve bu konuda başarılı olunması için aktif sosyal medya kullanıcılarının desteğinin hayli yararlı olacağına inandığını ifade etti.

"Adana'nın imajını değiştirmek istiyoruz"

Toplantıya gösterdikleri ilgiden dolayı Adanalı sosyal medya kullanıcılarına teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş'ın kararlılıkla sürdüreceklerini belirttiği sosyal ve kültürel etkinliklerle Adana'nın olumsuz imajını pozitif yönde değiştirmek istediklerini vurguladığı toplantı, bu konuda ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten sosyal medya kullanıcıları ile görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA