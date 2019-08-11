Vali Demirtaş, görevdeki güvenlik birimlerinin bayramını kutladı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Hiç kimsenin bayram sevincinin yerini acı ve hüznün almaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Aynı hassasiyeti sürücülerimizden de bekliyoruz" dedi.

Vali Demirtaş, Karataş-Adana yolu ve Ceyhan yolu üzerindeki polis uygulama noktaları ile Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesindeki jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek görevi başındaki güvenlik birimlerinin bayramlarını kutladı.

Ziyaretleri sırasında polis ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik eden ve yapılan denetim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamında bir bayram geçirebilmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Vatandaşlara emniyet kemeri uyarısı

Vali Mahmut Demirtaş bayramlaşma ziyaretinde bulunduğu uygulama noktalarında vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kontrol noktasında bulunan vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan ve onlara ikramlarda bulunan Vali Demirtaş, emniyet kemeri takmanın önemine değindi.

İçişleri Bakanlığınca karayolu trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla uygulamaya konulan "Kemerin Ses Getirsin" isimli yarışma hakkında vatandaşları bilgilendiren Vali Demirtaş, "Trafiğe çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyorum. Hiç kimsenin bayram sevincinin yerini acı ve hüznün almaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Aynı hassasiyeti sürücülerimizden de bekliyoruz" diye konuştu.

Emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını hatırlatan Vali Demirtaş, tüm sürücülere hayırlı, kazasız, belasız yolcuklar diledi.

Kaynak: İHA