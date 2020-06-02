Vali Demirtaş: "Tehlike henüz bitmedi"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan tüm kararları büyük bir titizlikle uygulayacaklarını belirterek, henüz tehlikenin bitmediğini ve çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Normalleşme planı kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verilmesi amacıyla düzenlenen toplantı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıya; vali yardımcıları, kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in bu süreçte il genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgi vermesinin ardından Vali Yardımcısı Zafer Öz'ün sunum yaptığı toplantı, Vali Demirtaş'ın il genelinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmasıyla sürdü.

Vali Demirtaş toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'da ilk vakanın 13 Mart'ta görüldüğünü ve sürecin çok hızlı ilerlediğini belirterek, ilk günden itibaren il genelinde tüm kurumlarla iş birliği halinde olduklarını ve çalışmaları koordineli ve disiplinli bir şekilde yürüttüklerini kaydetti. Sürecin başından itibaren özverili çalışmalarından dolayı başta tüm sağlık personeli olmak üzere Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan tüm personele teşekkür eden Vali Demirtaş, vatandaşın sağlığı için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan kontrollü normalleşme planı kapsamında alınan tüm kararları büyük bir titizlikle uygulayacaklarını dile getiren Vali Demirtaş, henüz tehlikenin bitmediğini ve çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Vali Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığımızın, Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun aldığı tedbirlere riayet etmemiz hayati önem arz ediyor. Bu sebeple belirlenen kurallara tüm esnaf kardeşlerimizin ve esnaf odalarımızın uyması gerekiyor. Kurallara uymayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli cezai yaptırım uygulanacak. Şimdiye kadar bize destek olan tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 0-18 yaş grubundaki vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların kurallara uymayı sürdürmelerinin çok büyük önem arz taşıdığını belirten Vali Demirtaş, dışarıya çıkan tüm vatandaşların kontrollü olarak normalleşmeleri, maske takma, fiziki mesafe kuralına dikkat etme ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: İHA