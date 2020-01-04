Vali Deniz Manisa’nın tarihi alanlarında incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, 522 yıllık geçmişe sahip Kurşunlu Han'ı ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, tarihi yapıda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'ten bilgi aldı. Öte yandan yapımı devam eden Yiğitbaş Camii inşaatında incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 25 yıllığına kiralanan ve geçtiğimiz yıl tamamlanan restorasyon çalışmalarından sonra açılışı yapılan Kurşunlu Han'ı ziyaret eden Vali Ahmet Deniz'e, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak da eşlik etti.

1497 yılında 2. Beyazıt döneminde yapılan tarihi binanın 2 kattan oluştuğunu, kılıç yapımından, telkâriye kadar unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını yaşatmaya yönelik 30 kursun açıldığını ve bu kurslarda 400 kursiyerin eğitim aldığı bilgisini veren Başkan Çelik, amaçlarının tarihi bir yapıyı yine tarihi değerleri yaşatacak şekilde halkın hizmetine sunmak olduğunu söyledi. Bu kurslarda yapılan el sanatlarının Nisan ayından itibaren her ay düzenli olarak açılacak 1 veya 2 sergi ile ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını da ifade eden Başkan Çelik, ücretsiz olan kurslara Manisalıları katılmaya davet etti.

Manisa'nın sahip olduğu köklü tarihi geçmişi ile birçok tarihi yapıya da ev sahipliği yaptığını söyleyen Vali Deniz başta Fatih Kulesi olmak üzere tarihi yapıları turizme kazandırarak Manisa'nın sahip olduğu turizm potansiyelini en etkili şekilde kullanmayı amaçladıklarını belirtti. Vali Deniz, "İlimizi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlerin en az bir gün konaklaması ve bu süre zarfında kente ait ürün ve hediyelik eşyaları da alarak kent ekonomisine katkı sağlaması önemli. Kültürel değerlerimizin yaşatılması ve turizmin canlandırılmasına yönelik projeler için hazırlık yapıyoruz. İdarecilerimiz, turizmcilerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte çalışarak Manisa'nın turizmde hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi.

Yapımı devam eden Yiğitbaş Camii inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, İzmir Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Deniz, işçiler ve mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

İncelemelerin ardından Vali Deniz bölge esnafını da ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: İHA