Vali Deniz okul inşaatını inceledi
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehitler Ortaokulu ek bina inşaatında incelemelerde bulundu.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehitler Ortaokulu ek bina inşaatında incelemelerde bulundu.
Vali Ahmet Deniz, 16 derslikli Şehitler Ortaokulu ek bina inşaatında incelemelerde bulunarak, Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Ölmez ve yetkililerden bilgi aldı.
Fen laboratuvarı, araç gereç odası, teknoloji tasarım, görsel sanatlar dersliği, resim dersliği, müzik dersliği, özel eğitim sınıfı, kütüphane, rehberlik servisi, konferans salonu ve idari büroların bulunacağı ek binanın yakın zamanda eğitim-öğretim hizmetlerine başlaması planlanıyor.
Kaynak: İHA
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