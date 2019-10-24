Vali Deniz, Salihli OSB’yi ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli'deki istihdam sorununu çözmesinde büyük umutların bağlandığı, işsizlerin adeta umudu olduğu Salihli Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, firma yetkililerinden fabrikalar ve üretim hakkında bilgi aldı.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Manisa Sanayi ve Teknoloji Müdürü Mehmet Üçbaş İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yüksel ve OSB Müdürü Çağrı Duygu'nun eşlik ettiği ziyarette Vali Deniz, Rella Gıda, Mevsim Gıda, Norm Holding'i ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

OSB ziyareti kapsamında Norm Holding Salihli Mesleki Eğitim birimini ziyaret eden Vali Deniz, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin belgeli Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ederek, tesis hakkında Başkan Kayda'dan bilgi aldı. Başkan Kayda ise tesiste firmaların atık sularının fiziksel ve biyolojik olarak arıtılıp, berrak aktığını söyledi.

Salihli OSB'de üretim yapan firmaların 2018 yılında 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Başkan Kayda, 2. Etapta inşaata başlayan fabrikaların üretime geçmesiyle birlikte yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA