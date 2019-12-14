Vali Deniz: "Yerli ve milli teknolojimizi geliştirmek zorundayız"

Son yıllarda eğitim alanında yapılan yatırımlarla eğitimde nicelik sorununun büyük ölçüde aşıldığını ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, MANEP 2023 kapsamındaki projelerle amaçlarının nicelikte yakalanan başarıyı niteliğe dönüştürmek olduğunu söyledi.

MANEP 2023'ün tanıtımı Vali Ahmet Deniz'in katılımı ile Saruhanlı ilçesinde devam etti. Saruhanlı Belediye Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Dikici, "Her neslin kaderini bir önceki nesil belirliyor. Bizler de gelecek nesillerin kaderini bugünden belirlemeye başladık. Eğer yükümlülüklerimiz disiplinli bir şekilde yerine getirilirse geleceğin Türkiye'si daha güçlü olacaktır "dedi.

Kültür sanat, spor, eğitim, bilişim alanlarında hazırlanan projelerden oluşan MANEP 2023 ile çağın ve geleceğin becerileri ile donatılmış milli ve manevi değerlerine sahip merhametli, şefkatli, paylaşımcı aynı zamanda tarihine ve geçmişine değer veren, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanmış bilime ve bilgiye değer veren iyi bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Vali Deniz ise "Amacımız çocuklarımıza nitelikli bir eğitim sağlamak. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman sahip olduğu bilgiyi teknolojiye çeviren yüksek katma değerler üreten ülkeler olduğunu görüyoruz. Bizler de yerli ve milli teknolojimizi geliştirmek zorundayız. Bugün savunma sanayimizin yüzde 60'nı kendimiz üretiyoruz. Bu teknolojiyi de üreten bizim çocuklarımız, bizim mühendislerimiz" dedi.

Manisa'nın tarım ve sanayisi ile ülke ekonomisine önemli katkılar yaptığını bu alanlardaki başarıyı eğitim alanına taşımak istediklerini anlatan Vali Deniz, "Manisa, sanayisi ve tarımı ile sağladığı katma değer, dünyaya hükmeden bir imparatorluğa şehzadeler yetiştirmesiyle de kültürüyle çok değerli bir şehrimiz. Çanakkale'de vatan için bayrak için şehadete yürüyen Mehmetçiğe, Güneydoğuda 35-40 yıldır ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit olan askerlerimize, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde tankın önüne kendini siper eden şehitlerimize borcumuz var. Bu borcumuzu daha çok çalışarak, daha çok okuyarak, işimizi en iyi şekilde yaparak ödeyebiliriz" diye konuştu.

Kütüphanesiz okul kalmayacak

MANEP 2023 kapmasında'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" ile her okulda bir kütüphane oluşturacaklarını da ifade eden Vali Deniz konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kitap okumayı çocuklarımızda alışkanlık haline getirmeyi, spor ve sanat ile uğraşmalarını çok önemsiyoruz. Bu alışkanlıkları da ancak biz okullarımızda öğretebiliriz. 30 tane Z formatında kütüphane için ihale yaptık. Okullarımıza 2020 yılı içerisinde 200 bin kitap dağıtacağız"

Toplantıda, MANEP 2023 projeleri hakkında katılımcılara bilgilendirmenin yapılmasının ardından Manisa Valiliği tarafından hediye edilen kitaplarla okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA