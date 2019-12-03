Vali Deniz’den engel tanımayan sporculara hediye

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde başarılı sonuçlar alan Manisa Su Sporları Kulübü sporcularına hediyeler vererek, kutladı.

Valilik binasında engelliler için hazırlanmış olan Sevgi Kapısı'nda gerçekleştirilen ziyarete İl Gençlik ve Spor Müdürü Yunus Öztürk, Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal, Manisa Su Sporları Kulübü sporcu ve antrenörleri katıldı. Sporcuların elde ettiği başarıları takip ettiğini ve mutluluk duyduğunu söyleyen Vali Deniz, "Müsabakalarda Türkiye şampiyonu olan ve seçmelerde başarılı olarak milli takım forması giymeye hak kazanan arkadaşlarımız var. Aranızdan Milli takım forması ile belki de Avrupa ve Dünya şampiyonu olup bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletecek arkadaşlarımız var. Azimle kararlılıkla çalışınca yapılamayacak hiçbir şey yok. Sizleri yürekten kutluyorum. Bizler her konuda sizlere destek vermeye hazırız" dedi.

Manisa'da spor alt yapı tesisleri artacak

Manisa'da spor alt yapı tesislerine daha çok önem verileceğini söyleyen Vali Deniz, bağımlılık noktasına gitmesi sebebiyle cep telefonu, bilgisayar ve televizyonun çocukları tehdit ettiğini ifade ederek bunların meydana getirdiği tehlikelerden çocukların kitap, spor ve kültürel faaliyetlere yönlendirilerek korunabileceğini söyledi. Vali Deniz, Manisa'da yarı olimpik yüzme havuzu yapılacağını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan kapalı spor salonunun da jimnastik sporu için yenileceğini söyledi.

Vali Deniz, "Gençlik ve Spor Bakanımız, bütün projelerimizde bizlere destek oluyor. Tesislerde malzeme ve ekipman konusunda elimizden gelen ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizler gelip geçiciyiz, asıl kalıcı olan yapacağımız hizmetlerdir" şeklinde konuştu.

Uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini ve her daim devleti yanlarında gördüklerini söyleyen Engelliler Spor İl Temsilcisi Ahmet Ünsal ise "En önemlisi engelli çocuklarımızın evlerinden alınıp havuza getirilmesi ve tekrar evlerine bırakılmasıydı. Spor Bakanlığımız engelli otobüsleri yaptırdı. Bunlardan bir tanesi Manisa'da. Ulaşım konusunda hiç yalnız bırakılmadık " diyerek yetkililere teşekkür etti.

Ziyarette Vali Deniz, sporcu ve antrenörlerini elde ettikleri başarılar sebebiyle kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: İHA