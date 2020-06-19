Vali Deniz’den veda mesajı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisalılara bir veda mesajı yayımladı.

Vali Deniz, veda mesajında şu ifadelere yer verdi: "12 Kasım 2018 tarihinden itibaren onur ve şerefle yürüttüğüm Manisa Valiliği görevimden Mülkiye Başmüfettişliğine atanmam nedeniyle ayrılıyorum. Bir cihan devletine Fatih Sultan Mehmet ve Kanunu Sultan Süleyman gibi büyük sultanlar yetiştirmiş şehzadeler şehri Manisamıza hizmet etmeyi bizlere nasip ettiği için Yüce Rabbime şükrediyorum. 31 yıldır sürdürdüğüm mülki idare amirliği görevimin son 6 yılında Ardahan, Batman ve son olarak Manisamızda vali olarak "Halka hizmet Hakka hizmettir" düsturuyla görev yapmaya gayret ettik. Bu makamlara bizleri görevlendiren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Manisa, gelişmiş sanayisi, verimli toprakları olan, çalışkan ve üreten halkıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayan özel bir şehir. Görev yaptığım süre içerisinde bu güzel ve özel şehre ne katabiliriz diye yola çıkarak sanayi, tarım, kültür, spor ve eğitim gibi alanlarda şehrimizi hep bir adım öteye taşıyacak proje ve çalışmalar hazırlamayı hedefledik. Manisa esnafı, çiftçisi ve sanayicisi ile sıklıkla bir araya gelerek onların fikirlerini almaya ve sorunlarına çözüm bulmaya çalıştık. Manisa halkı sıcaklığı ve sevecenliği ile bizi kucakladı. Bizde elimizden geldiğince onların yanında olmaya, bir olmaya, devletimizin sıcak elini şehrimizin en ücra köşesinde ki vatandaşlarımız dahil hissettirmeye gayret gösterdik. Bu bir bayrak yarışıdır, önemli olan hangi makamda bulunursanız bulunun işinizi severek ve doğru bir şekilde yapmak, insanların gönlünde güzel bir yer edinebilmektir. Görev yaptığım süre boyunca bunu sağlayabildiysem ne mutlu bana. Manisa'dan ayrılırken güzel anılar biriktirmenin ve güzel insanlar tanımanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi yürütürken birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma ve kıymetli Manisalılara teşekkür ediyorum"

Kaynak: İHA