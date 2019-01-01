Vali Deniz’den yeni yılda vatandaşlara kitap hediyesi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, trafik uygulama noktalarında vatandaşlara ve görevli personele kitap hediye etti.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yılbaşında trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ve İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile birlikte Uncubozköy Kavşağında, Öğretmenevi kavşağında ve Manisa-Akhisar istikametindeki Polis uygulama noktası, Muradiye-Menemen Yolu üzerindeki Jandarma uygulama noktasında görevli emniyet ve jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Deniz, çalışmaları izlediler ve görevlilerin yeni yıllarını kutladı. Sürücülere de hayırlı yolculuklar dileyerek trafik kurallarına uymalarını isteyen Vali Deniz araçta bulunan çocuklara kitap hediye etti.

Daha sonra Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki Şehit Öztürk Polis Merkezine giden Vali Deniz burada Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Cebeci'nin oğlu Ceyhun Cebeci'ye oyuncak hediye etti. Personel ile bir süre sohbet eden Vali Deniz başarılar dileyerek yeni yıllarını kutlayıp iyi dileklerini iletti.

Okumanın önemine vurgu yapan Vali Deniz, "Manisa Her Yerde Okuyor" Sloganıyla kitap okuma alışkanlığını Manisa geneline yaymak için çalışacaklarını, bu konuda kitap dağıtmaya devam edeceklerini ifade edip, bütün Manisalıları kitap okumaya davet etti.

Yeni yılda emniyet ve jandarmanın kontrol noktalarını ziyaretlerinde kontrol noktasında görevli Jandarma Er Ömer Alptekin'e kitap eden hediye eden Vali Deniz, Ağrılı olan Er Alptekin'in ailesini telefonla arayarak yeni yılını kutladı.

Öte yandan Vali Deniz, ve eşi Olcay Deniz yılbaşında Vakıf Huzurevine giderek yaşlılar ile sohbet edip yeni yıllarını kutladılar. Vakıf Huzurevi Müdürü Ayşe Çoban, Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz'in ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek herkesin yeni yılını kutladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, huzurevi sakinleri adına konuşan Yalçın Özen de herkesin yeni yılını kutlamasının ardından şarkı söyleyerek geceye renk kattı.

Vali Deniz ve eşi Olcay Deniz daha sonra huzurevinin özel bakım bölümünde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.

Ziyarette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan da yer aldı.

Kaynak: İHA