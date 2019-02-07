Vali Deniz’in eşi Olcay Deniz engelli bireylerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in eşi Olcay Deniz, vali yardımcıları ve kaymakamların eşleriyle birlikte Alaşehir'e giderek engelli rehabilitasyon merkezlerini ziyaret etti.

Vali Deniz'in eşi Olcay Deniz ve beraberindekiler Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'un eşi Duygu Uçgun'un ev sahipliğinde ilk olarak Özel Mutlu Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Kurum sahibi Fahrunnisa Funda Kandemir ve kurum müdürü Ayşe Eğercioğlu, çalışmaları ve eğitim gören engelliler hakkında bilgi verdi. Burada Olcay Deniz, engelli gençler ve çocuklarla yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

Olcay Deniz ve beraberindekiler daha sonra Özel Alaşehir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Burada da kurum sahibi Jale Kayıhan ve kurum müdürü Demet Demirtan kurumun işleyişi ve eğitimleri hakkında bilgi aktardı.

Engelli gençler ve çocuklar kendileriyle yakından ilgilenen Olcay Deniz'e sarılarak sevgilerini gösterdi.

Kaynak: İHA