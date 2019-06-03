Vali Elban Trafik Denetimine Katıldı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ramazan Bayramı Dolayısıyla yoğunlaşan trafikte sürücülerin daha dikkatli olması için trafik denetimine katıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerince gerçekleştirilen drone ve radarlı trafik denetimine katılan Vali Elban, sürücülere yoğunlaşan trafikte daha dikkatli olunması için uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığının talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatil boyunca alınacak trafik denetimlerine katılan Elban, Doğubayazıt yolundaki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü yol kontrol noktasında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız tarafından karşılanan Elban, ekiplerle sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yol kontrolü ve trafik denetimleri hakkında İl Emniyet Müdürü Yıldız'dan bilgi alan Vali Elban, ekiplerin çalışmasını inceleyerek kontrol noktasında durdurulan sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Yolda durdurulan sürücü ve yolcularla sohbet ederek Ramazan Bayramlarını kutlayan Ağrı Valisi Elban, trafik ekipleriyle araçlardaki çocuklara "Sürücü Seyahat Karnesi" verdi. Elban ve beraberindeki trafik polisi çocuklara verdikleri karneye sürücülerin yaptıkları kural ihlallerini işaretlemelerini isteyerek bu yolla bisiklet sahibi olma kampanyasına katılmalarını söyledi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Elban, Ramazan Bayramı tatilinde yollarda trafik yoğunluğunun arttığını söyleyerek sürücülerin normalde olması gerektiğinden daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Elban açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinde beklenmedik kötü sonuçlarla insanların üzülmesini istemediklerini ve hedeflerinin bayram tatilini kazasız, belasız geçirmeyi hedefliyoruz. Bakanlığımız tarafından özellikle trafik uygulamalarının önemi sürekli vurgulanıyor. Bizim ilimizde de hem jandarma hemde emniyet trafik ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı olarak yollarımızda araçlarla, dronlarla kontrol yapıyorlar. Vatandaşlarımızın güven içerisinde trafik kurallarına uyarak sağ salim gidecekleri yerlere yetişmeleri ve düzgün bir seyahat sağlamaları için bütün arkadaşlarımız gayret göstererek bu uygulamayı devam ettiriyorlar."

Kaynak: İHA