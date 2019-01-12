Vali Elban, uyuşturucu ile mücadele seminerine katıldı

Ağrı'da bulunan mahalle ve köy muhtarlarına yönelik uyuşturucu ile mücadele farkındalık ve bilgilendirme semineri verildi.

Seminer açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, ülkemizin eskiden zenginlerin alışkanlığı yada onların hastalığı olarak görülen uyuşturucunun şimdilerde fakirlerin alışkanlığı haline geldiğini belirtti. Vali Elban, "Maalesef neslimiz için yavrularımız için geleceğimiz için uyuşturucu çok ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Bununla mücadele için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Arkadaşlarımız bu konu ile ilgili bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sizlere yapılan aydınlatıcı çalışmaları sunacaklar. Sizlerde bizlerde bu konularla ilgili aydınlatılmış olacağız." dedi.

Program Uyuşturucu ile ilgili sunum ve bilgilendirmenin ardından sona erdi.

Uyuşturucu İle Mücadele Farkındalık ve Bilgilendirme Seminerine Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: İHA