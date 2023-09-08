Vali Eldivan İl Genel Meclisi Eylül Ayı toplantısına katıldı

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt İl Genel Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan toplantısına katıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Eldivan İl Genel Meclisi Eylül Ayı toplantısına katıldı

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt İl Genel Meclisi'nin Eylül Ayı Olağan toplantısına katıldı.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na il genel meclis üyeleri ve özel idare ilgilileri de katılım sağladı. Toplantı açılışında meclis üyelerini selamlayan Vali Eldivan, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Vali Eldivan 2023 yılı ve öncesinde sundukları hizmetler dolayısıyla İl Genel Meclisi'ne teşekkür ederek, "Özel idaremiz şehrimizin her noktasında hizmet parolasıyla dur durak bilmeden çalışıyor, tüm köylerimizin alt yapı ve üst yapısı tamamlandı. Şehrimizi ekonomik anlamda ayağı kaldırmak için turizmde etkili bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz bu bağlamda şehrimizde yapılacak turizm etkinlikleri ile nüfusumuza pozitif katkı sağlayacağız. El birliğiyle bu hizmetleri yapmaya gayret edeceğiz, Rabbim yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.

Sözlerine İl Genel Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek son veren Vali Eldivan toplantının başarılı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı ise Vali Eldivan'ı ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını kaydederek meclis çalışmalarına ilişkin beklenti ve önerilerini kaydetti.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Genel Sekreter Yardımcıları ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Eldivan İl Genel Meclisi Eylül Ayı toplantısına katıldı

Vali Eldivan İl Genel Meclisi Eylül Ayı toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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