Vali, Emet’te muhtarlarla bir araya geldi

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emet ilçesinde merkez ve ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla "İstişare Toplantısı"nda bir araya geldi.

Emet Termal Otel'de Vali Dr. Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya Emet Kaymakam Vekili ve Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, bazı daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıdaki amacın mahalle ve köy muhtarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulunmak olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, "31 Martta Yerel Seçimlerinde seçilen bütün muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Toplantı, muhtarların sorduğu soruların Vali Doktor Ömer Toraman ve ilgili kurum amirleri tarafından cevaplanması ile sona erdi.

Kaynak: İHA