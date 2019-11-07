Vali Epcim, Açık Cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaatında incelemelerde bulundu.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Açık Ceza İnfaz Kurumu inşaatında incelemelerde bulundu.
Yüklenici firma yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile inşaat alanını dolaştı.
Yapımına 2017 yılında başlanan ve 11 bin 900 metre kare kapalı alana sahip olacak inşaatın 2020 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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