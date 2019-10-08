Vali Erdoğan Bektaş, Devrek Kampüsünü ziyaret etti

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Devrek Kampüsünü ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulundular.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampüsünü ziyaretinde Vali Erdoğan Bektaş'a eşlik eden Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek İlçe Emniyet Müdürü Selim Karartı ve Devrek İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Murat Yıldırım'ı, Adalet Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Feride Öztürk, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu ile birlikte akademik ve idari personel karşıladı.

Vali Erdoğan Bektaş, kampüs bünyesinde bulunan Baston Atölyesi, El Sanatları Atölyesi ve Dokuma Atölyesinde incelemelerde bulundu ve öğretim üyelerinden sanat eserleriyle ilgili bilgiler aldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdoğan Bektaş'a öğrenciler tarafından Devrek Bastonu ve Tezhip Eseri hediye edildi.

Vali Bektaş, Aşçılık Bölümü öğrencilerinin ikramları eşliğinde BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Adalet MYO Müdürü Prof. Dr. Feride Öztürk, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Devrek MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Kesikoğlu ile birlikte bir dizi görüşme gerçekleştirerek ziyaretini sonlandırdı.

Kaynak: İHA