Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Uşak Valiliği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan; "2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısı Vali Dr. Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Uşak Valiliği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan; "2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısı Vali Dr. Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Öz Merkez toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında bilgi veren Ergün, 6500 kişilik eğitim ordusu, valilik, belediye, üniversite, emniyet ev jandarma ile öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almaları için her türlü tedbir alındığını açıkladı. Ergün, okullara emniyet ve jandarma birimlerinden atanan güvenlik koordinatörleri vasıtasıyla güvenliği sağlamada önemli adımlar atılacağını da kaydetti.

Vali Ergün, "İlimizde bugün ilk ve ortaokulda 366 okulda 5312 öğretmen, 57 bin 580 öğrencimizle yeni öğretim yılına başladık. Bunun yanı sıra 1280 kişilik idari ve TYP personelle birlikte yaklaşık 6500 kişilik eğitim ordusu ile Uşak'a hizmet vermek için hazır durumdayız. Başarı için eğitimde fiziki alt yapı büyük önem arz ediyor. Biz, fiziki alt yapıyı daha iyi bir yere götürmek için hayırseverlerimizin katkılarıyla bir çalışma yürütüyoruz. Okul binalarının depreme dayanıklılıkları ile ilgili bir çalışma başlattı. Uşak ilimizde bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarda 39 okul binası belirlendi. Bugün 21 okulumuz, güçlendiren ve yık-yap kapsamında 10 okulumuzda çalışmalarımız devam ediyor. 8 okulumuzda proje yapılandırma yapılmış, ancak okul binasında projelerde uymayan bir takım unsurlar görüldü. Bu okullarda da çalışmalar devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız da okullaşmaya büyük oranda katkı sağlıyorlar. Buradan bu hayırseverlere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Polis ve jandarma görevlileri görevli olduğu okulun güvenlik raporunu hazırlayacak

Geçen yıldan bu yana Uşak'ta "Güvenli okul, güvenli eğitim" projesini uygulamaya devam ettiklerini belirten Vali Ergün, "Bu proje ile tüm okullarımızı polis ve jandarma birliklerimize adeta zimmetledik. 22 okula sabit, 79 okula da seyyar olmak üzere toplam 101 okula polis görevlendirmesi yaptık. Aynı şekilde de jandarma görevlisini 46 kişiye çıkardık. Öncelikle okul önlerinde öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara sürükleyen kişiler mutlaka takip edilecek. Öğrencilere; sigara, alkol, uyuşturucu madde satana veya satmaya kalkan kişiler hakkında en ağır yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak" dedi.

Vali Ergün, konuşmasının şöyle devam etti; "Güvenli Eğitim'in bir ayağı da trafik güvenliğidir. İl ve ilçe genelinde yay geçidi, trafik işaretleri ve levhaları gibi uyarıcı işaretleri büyük ölçüde tamamladık. Okul servisleri de teknik özellikleri, hız denetimleri, kullanan sürücüleri açısından sürekli denetlenecek. Sadece ilk haftalarda değil, her zaman denetlenecek. Bu konuda emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza gereken talimatları verdik" dedi.

Vali Ergün Uşak'ta üniversite öğrencilerin barınma sorunu var diyerek haber yapan bazı yerel basın organlarının yalan haber yaptığı ifade ederek Uşak'ta KYK kız ve erkek yurtlarının toplam kapasitesi 9770'tür Bunların 6 398'i kız, 3372'si erkektir. Bu yılın başı itibarıyla bizim kız yurdunda boş kapasitemiz 3042,ü erkek yurtlarında 1713'tür. Şu anda boş yatak kapasitemiz 4755 kişilik boş yer var. Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tercihleri sonucu yurtlarda kalmak için başvuran öğrenci sayısı kızlarda 2162, erkeklerde 1284 olama üzere toplam 3446 öğrenci olmuştur. Şu anda kız yurtlarımızda 880 yatak, erkek yurtlarında 419 olmak üzere toplam 1309 yatağımız boş durumdadır. Bu boşluk varken öğrenciler yatacak yer bulamıyor safsatalarına inanmayın. Yurtlara başvuran tüm öğrenciler yerleşti. Bundan sonra hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Yurtlarda 700 kişilik kapasite artırma şansımız var" ifadelerini kullandı.

Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atamaları ve sınıf tekrarı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar!
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
KYK Yurt sonuçları açıklandı mı, 2023 asıl ve yedek yurt kazananlar ne zaman açıklanacak?
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Son Haberler
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin ile görüşmek için Rusya’ya gitti
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Putin ile görüşmek için Rusya’ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı
Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Çok Okunanlar
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda “Türkiye, Libya halkının yanındadır”
Esenyurt’ta lastik hırsızları polisten kaçarken kaza yaptı
Esenyurt’ta lastik hırsızları polisten kaçarken kaza yaptı
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!