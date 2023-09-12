Vali Ergün, Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısına katıldı

Uşak Valiliği tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan; "2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güvenlik Asayiş ve Barınma Toplantısı Vali Dr. Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.

Öz Merkez toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında bilgi veren Ergün, 6500 kişilik eğitim ordusu, valilik, belediye, üniversite, emniyet ev jandarma ile öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim almaları için her türlü tedbir alındığını açıkladı. Ergün, okullara emniyet ve jandarma birimlerinden atanan güvenlik koordinatörleri vasıtasıyla güvenliği sağlamada önemli adımlar atılacağını da kaydetti.

Vali Ergün, "İlimizde bugün ilk ve ortaokulda 366 okulda 5312 öğretmen, 57 bin 580 öğrencimizle yeni öğretim yılına başladık. Bunun yanı sıra 1280 kişilik idari ve TYP personelle birlikte yaklaşık 6500 kişilik eğitim ordusu ile Uşak'a hizmet vermek için hazır durumdayız. Başarı için eğitimde fiziki alt yapı büyük önem arz ediyor. Biz, fiziki alt yapıyı daha iyi bir yere götürmek için hayırseverlerimizin katkılarıyla bir çalışma yürütüyoruz. Okul binalarının depreme dayanıklılıkları ile ilgili bir çalışma başlattı. Uşak ilimizde bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarda 39 okul binası belirlendi. Bugün 21 okulumuz, güçlendiren ve yık-yap kapsamında 10 okulumuzda çalışmalarımız devam ediyor. 8 okulumuzda proje yapılandırma yapılmış, ancak okul binasında projelerde uymayan bir takım unsurlar görüldü. Bu okullarda da çalışmalar devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız da okullaşmaya büyük oranda katkı sağlıyorlar. Buradan bu hayırseverlere huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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Polis ve jandarma görevlileri görevli olduğu okulun güvenlik raporunu hazırlayacak

Geçen yıldan bu yana Uşak'ta "Güvenli okul, güvenli eğitim" projesini uygulamaya devam ettiklerini belirten Vali Ergün, "Bu proje ile tüm okullarımızı polis ve jandarma birliklerimize adeta zimmetledik. 22 okula sabit, 79 okula da seyyar olmak üzere toplam 101 okula polis görevlendirmesi yaptık. Aynı şekilde de jandarma görevlisini 46 kişiye çıkardık. Öncelikle okul önlerinde öğrencilerimizi kötü alışkanlıklara sürükleyen kişiler mutlaka takip edilecek. Öğrencilere; sigara, alkol, uyuşturucu madde satana veya satmaya kalkan kişiler hakkında en ağır yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak" dedi.

Vali Ergün, konuşmasının şöyle devam etti; "Güvenli Eğitim'in bir ayağı da trafik güvenliğidir. İl ve ilçe genelinde yay geçidi, trafik işaretleri ve levhaları gibi uyarıcı işaretleri büyük ölçüde tamamladık. Okul servisleri de teknik özellikleri, hız denetimleri, kullanan sürücüleri açısından sürekli denetlenecek. Sadece ilk haftalarda değil, her zaman denetlenecek. Bu konuda emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza gereken talimatları verdik" dedi.

Vali Ergün Uşak'ta üniversite öğrencilerin barınma sorunu var diyerek haber yapan bazı yerel basın organlarının yalan haber yaptığı ifade ederek Uşak'ta KYK kız ve erkek yurtlarının toplam kapasitesi 9770'tür Bunların 6 398'i kız, 3372'si erkektir. Bu yılın başı itibarıyla bizim kız yurdunda boş kapasitemiz 3042,ü erkek yurtlarında 1713'tür. Şu anda boş yatak kapasitemiz 4755 kişilik boş yer var. Bu yıl üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tercihleri sonucu yurtlarda kalmak için başvuran öğrenci sayısı kızlarda 2162, erkeklerde 1284 olama üzere toplam 3446 öğrenci olmuştur. Şu anda kız yurtlarımızda 880 yatak, erkek yurtlarında 419 olmak üzere toplam 1309 yatağımız boş durumdadır. Bu boşluk varken öğrenciler yatacak yer bulamıyor safsatalarına inanmayın. Yurtlara başvuran tüm öğrenciler yerleşti. Bundan sonra hiçbir öğrenci dışarıda kalmayacak. Yurtlarda 700 kişilik kapasite artırma şansımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)