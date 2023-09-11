Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla Ömer Dönmez Toklu Ortaokulunda öğrencilerde bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla Ömer Dönmez Toklu Ortaokulunda öğrencilerde bir araya geldi.

Uşak Valisi Turan Ergün, İlköğretim Haftası dolayısıyla Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nda düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem programına katıldı. Burada Vali Ergün'e eşi Hülya Ergün, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve Ömer Dönmez Toklu Ortaokulunu yaptıran hayırseverde katıldı. Burada öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden protokol üyeleri, öğrencilerle sınıflarda vakit geçirdi.

Sınıf ziyaretlerinden ardından açıklama yapan Vali Ergün "2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının başta ilimiz olmak üzere bütün ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu çerçevede bizim önem verdiğimiz konu, bir saç ayağına benzetiyoruz. Okul, veli ve öğrenci üçgeni. Bunun üçünün de uyumlu olması lazım, bu uyumdan bir bozulma eğitimdeki kaliteyi düşürüyor. İlimizde bu uyum iyi gidiyor, bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi bizlerde daha yoğun bir şekilde "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim" projesi dahilinde okullarımızda eğitim ve öğretimin güvenli ve sağlıklı şekilde yürütebilmesi, gençlerimizin ve çocuklarımızın özellikle kötü alışkanlıklardan korunması ve onların bu yollara düşürecek kişi veya kişilere asla fırsat verilmemesi için her türlü tedbirlerimizi aldık" dedi.

Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Vali Ergün, Uşak’ta ilk ders zilini çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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