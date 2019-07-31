Vali Erin risklerin azaltılması için talimat verdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme toplantısında il gündemindeki konular ele alındı.

Güvenlik, kamu yatırımları, istihdam, eğitim, turizm ve madde bağımlılığı konularının görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz, Bahadır Güneş, Ufuk Akıl, Sinan Başak ile kamu kurumları müdürleri katıldı.

İlin önemli sorunlarından birinin, Suriye sınırında olması nedeniyle sınırın diğer tarafında yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilemesi olduğunu belirten Vali Abdullah Erin, sınır ötesinde yaşanan gelişmelere paralel ilimizde ortaya çıkan risklerin azaltılması için daha dikkatli olunması gerektiğini, bu yöndeki tedbirlerin daha aktif hale getirilmesi talimatını verdi. Güvenlik konusunda gündeme gelen köy korucularıyla ilgili daha önce verilen talimatların gözden geçirilmesi, yapılacak işlemlerin hızlandırılması talimatını da veren Vali Erin, kapatılan ve kapatılma kararı verilen geçici barınma merkezlerinde çalışan başta güvenlik görevlisi olmak üzere personelin görevlendirilmesinin sağlanmasını, ayrıca okul bölgelerinin korunaklı ve güvenlik yönünden zaafı olmayan bölgeler haline getirilmesi için istişarelerde bulundu. Toplantıda ayrıca devam eden kamu yatırımlarının hızlı bir şekilde tamamlanması için kaynakların dikkatli kullanılması, uygun projelerde Avrupa Birliği fonlarının sağlanması için desteklerin takip edilmesi, körfez ülkelerinden alınan veya alınacak destekle başta eğitim kurumları olmak üzere kamu yatırımlarının tamamlanması konuları görüşüldü. Şanlıurfa'da en büyük önceliklerinin eğitim olduğunu kaydeden Vali Erin, eğitimin fiziki altyapısını iyileştirmek için 2018 yılında başlayıp halen devam eden kamu yatırımlarına dikkat çekerek, yapımı devam eden okulların yeni eğitim öğretim dönemine eksiksiz halde tamamlanmasının önemine işaret etti. Yeni eğitim öğretim yılında kamu kurumları aracılığıyla devam ettirilen kurs ve etüt merkezlerinin daha aktif hale getirilmesi, kurs ve etütlere katılan öğrenci sayısının artırılması için gerekli çalışmaların yapılması talimatını veren Vali Erin, etüt merkezlerinde üniversiteye hazırlanarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin eğitim süresi boyunca takip edilmesi, eğitim hayatlarını etkileyecek sorunların ortadan kaldırılması için çaba gösterilmesini istedi. Turizm konusunda yapılan ve yapılacak çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, Balıklıgöl, Göbeklitepe ve diğer lokasyonlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ile ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri de gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, uyuşturucu ve madde bağımlılığını önlemeye yönelik uygulanan projelerin sürdürülmesi, yeni projelerin hazırlanarak AB destek programlarına sunulması kararlaştırıldı. Temmuz ayında hayata geçirilen Uyuşturucu ile Mücadele Eğitici Eğitimlerine katılan 200 kamu personelinin proje amacına yönelik verimli çalışması ve sonuç alınması için iş ve eylem planı hazırlanması konuları masaya yatırıldı.

Kaynak: İHA