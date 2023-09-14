Vali Erol: “Ordu, 19 ilçesiyle Karadeniz Bölgesi’nin önemli bir ili”

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu'nun 19 ilçesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi'nin önemli illerinden biri olduğunu söyledi.

Ordu Valisi Muammer Erol göreve başlamasının ardından ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Erol, Ünye ilçesinde kaymakamlık ve belediye başkanlığını ziyaret etti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kemal Mehel ve Orhan Gürel ile birlikte Vali Erol'a çiçek takdim ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Vali Muammer Erol'a görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, başarıla diledi.

Ünye'nin Karadeniz'in en güzel ilçelerinden olduğunu söyleyen Vali Erol ise, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın tensipleriyle Karadeniz'in güzel bir ili olan Ordu'da göreve başlamak nasip oldu. Ordu ilimiz 19 ilçesiyle Karadeniz Bölgesi'nin önemli bir ili. Ünye ilçemizde bu zamana kadar güzel çalışmalar hayata geçmiş. Bundan sonra da bu çalışmalar ve hizmetler artarak devam edecektir" dedi.

Ziyarette Ünye Kaymakam Ayhan Işık ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı Vali Erol'a ilçenin genel durumuna ilişkin bilgiler verdi, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)